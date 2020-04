Trio é preso por fazer Baile Funk e desrespeitar quarentena em Manaus

Manaus - Três homens suspeitos de promover um baile funk no bairro Crespo, Zona Sul da capital, em descumprimento ao decreto governamental que proíbe a realização de eventos com aglomeração de pessoas, visando o combate ao novo coronavírus, foram presos no sábado (4) por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com eles, os policiais apreenderam uma aparelhagem de som, do tipo paredão, e bebidas alcoólicas.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 23h50, durante patrulhamento ostensivo pela região, receberam diversas denúncias por meio do 190, informando que um baile funk estaria sendo realizado em uma residência, localizada na rua Nagóia, onde haveria mais de 100 pessoas aglomeradas.

Ao chegar ao referido endereço, os policiais confirmaram a denúncia e encontraram dezenas de pessoas, inclusive adolescentes, consumindo bebidas alcoólicas e aglomeradas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos organizadores da festa, que foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, para os procedimentos legais.