Ladrão tenta arrombar caixa eletrônico de agência bancaria em Manaus

Agência fica localizada no bairro Praça 14 | Foto: Reprodução

Manaus - Na tarde do último domingo (5), um criminoso tentou arrombar um caixa eletrônico de dentro de uma agência bancaria, localizada na avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.



Conforme policiais do 1º Companhia Interativa de Polícia (Cicom), o bandido teve a ação frustrada após o sistema de segurança do banco disparar. O dispositivo liberou fumaça dentro da agência e deixou o ambiente sem nenhuma visualização.

Ao perceber que não ia conseguir obter sucesso no crime, o suspeito fugiu do local, antes da chegada da equipe da 1ª Cicom.

Câmeras do circuito interno da agência bancaria registraram parte da atuação, mas nas imagens não é possível identificar o homem.

Os policiais militares informaram o acontecimento para a empresa de segurança do banco,que adotou as medidas cabíveis no local.