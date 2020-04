Mãe e filho são baleados em ramal no Puraquequara, em Manaus

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Uma mulher de 49 anos e o filho dela, um jovem de 20 anos, foram baleados na noite do último domingo (5), no ramal da Luz, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A dupla tentativa de homicídio ainda é misteriosa para polícia.

O esposo e pai das vítimas, que não teve o nome divulgado, informou que a família havia acabado de sair de uma propriedade localizada na comunidade. Eles trafegavam pelo ramal de carro, quando foram surpreendidos por outro veículo, que fez uma ultrapassagem.

O carro da família parou com a intensão de dar a preferência para o outro veículo, mas as vítimas foram surpreendidas por um dos ocupantes que saiu do outro automóvel, se escondeu no mato e efetuou o disparo.

O tiro acabou acertando a janela do carro da família e atingindo o jovem de 20 anos no peito. Os estilhaços ainda atingiram a mãe do rapaz.

Após o disparo, a família avistou um policial militar fardado saindo do mato e caminhando para frente da uma viatura. Não há informações se o PM estava à procura de algum suspeito e seria responsável pelo tiro. A ocorrência foi atendida pela equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde deles não foi divulgado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.