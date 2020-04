Comparsas de assaltante de drogaria são presos na Zona Norte de Manaus

Manaus – Dois homens, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na manhã desta segunda-feira (6), na comunidade Aliança com Deus, durante operação policial realizada por policiais do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com intuito de cumprir mandado de prisão em nome de um homem identificado apenas como “Thiago”, que foi filmado um assalto no dia 21 de março deste ano.

O crime, conforme a polícia, ocorreu em uma drogaria no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Na ocasião, ele falou às vítimas que o crime era “Fita Dada”, que alguém havia informada que no local tinha dinheiro. Os dois homens presos, nesta segunda (6), são apontados como comparsas do suspeito.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, após a verificação de imagens de câmeras de segurança, o suspeito e o veículo utilizado no dia do crime foram identificados. As equipes também identificaram que o grupo criminoso residia na comunidade Aliança com Deus.

“Quando chegamos no local, por questão de minutos não prendemos Thiago que já havia deixado o local. Mas conseguimos localizar o veículo e o condutor. Ele confessou que dirigia para Thiago e um homem conhecido como ’Filé’, ambos cometiam assaltos. Também o flagranteamos por tráfico de drogas, pois algumas porções de drogas foram apreendidas com ele”, disse Mozer.

O delegado explicou que Thiago e “Filé” revezavam durante assaltos. Às vezes um apontava a arma de fogo enquanto o outro recolhia pertences de mercadinhos, petshops etc. No assalto à drogaria, “Filé” não estava presente, mas foi identificado como participante de outros crimes.

Outros crimes

O titular do 30° DIP informou, ainda, que o grupo possui outra modalidade de assalto. Eles ofertam mercadoria ou produtos em sites de compra e venda e, durante o encontro, anunciam o roubo e levam pertences e dinheiro de pessoas que estariam interessadas em adquirir um produto.

“Sempre recomendamos que as pessoas comprem de canais oficiais. Muitos desses golpes são aplicados pela internet. Vamos continuar investigando para identificar outros participantes desse grupo criminoso e também para prender Thiago, que é foragido da Justiça”, concluiu o delegado.

A dupla foi conduzida ao prédio da unidade policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Confira os vídeos divulgados pela Polícia Civil do Amazonas a respeito de alguns crimes dos presos:

