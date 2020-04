Operação conjunta apreende meia tonelada de drogas em Maraã

Todo o material e os detidos foram apresentados na base do Departamento de Investigação sobre Narcótico | Foto: Suyanne Lima

Manaus - As Forças Especiais da Polícia e Exército Brasileiro apresentaram na tarde de ontem (6), o resultado da segunda fase da ‘Operação Hórus’ que resultou na apreensão de 540 kg de maconha do tipo skunk em Maraã (município distante 633 quilômetros de Manaus). Na semana passada, foram apreendidos 800 kg de drogas na primeira fase da operação.

De acordo com o coronel Ayrton Norte, comandante geral da Polícia Civil, as substâncias entorpecentes estavam escondidas em área de mata e durante a ação, dois suspeitos foram presos com três armas, um bote e um motor.

“O resultado dessa ação é um golpe para o crime organizado, para o tráfico de drogas no Amazonas e até no restante do país. Essa é uma rota antiga mas só agora foi desbravada por nossos combatentes. Vamos continuar trabalhando integrados com as forças de segurança do Estado”, ressaltou Norte.

Selva adentro

O capitão Ramos da Companhia de Operações Especiais (COE) explicou que em três dias às equipes realizaram o percurso de 30 km pela selva e tiveram êxito na apreensão do material e dos suspeitos que já estavam preparados para pegar a droga e descer pelo rio negro até as proximidades de Novo Airão.

R$ 2 milhões

A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz disse ao EM TEMPO que a sensação é de dever cumprido em tirar de circulação essa quantidade imensa de entorpecentes e que o valor estimado da mercadoria é de mais de R$ 2 milhões de reais. “Vamos seguir combatendo o tráfico de drogas”, finalizou.

Procedimentos

Todo o material entorpecente e os detidos foram apresentados na base do Departamento de Investigação sobre Narcótico (Denarc), no prédio da Delegacia Geral, localizado no conjunto Dom Pedro (Zona Centro-oeste de Manaus).