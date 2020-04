Vigilante de ponto de combustíveis é morto durante assalto no AM

O vigilante Sadrac Farias de Souza | Foto: Divulgação

Manacapuru - Na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 1h, o vigilante Sadrac Farias de Souza, que tinha 46 anos foi morto com um tiro nas costas durante um assalto em um ponto de combustíveis que fica às margens de um rio no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

O delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) informou que o crime está sendo tratado com latrocínio. Segundo a autoridade, homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Durante a ação eles roubaram uma bolsa e atingiram nas costas do vigilante com o tiro.

“A vítima caiu no rio após ser atingida. Foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para a remoção do cadáver. Estamos investigando esse caso e buscando a identificação dos suspeitos”, concluiu Torres.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame necroscópico e o caso segue em investigação na DIP de Manacapuru.