Preso integrante de grupo que espancou homem até a morte em Coari

Henrique Maciel Vieira | Foto: Divulgação

Coari - Henrique Maciel Vieira de 20 anos foi preso, nesta segunda-feira (6), em Coari (município distante 363 quilômetros em linha reta da capital), em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio que teve como vítima Luís Carlos Gonçalves Viana, o "Arigó", que tinha 27 anos. O crime aconteceu no dia 15 de março deste ano no município e a vítima foi espancada até a morte por Henrique e quatro comparsas.



O delegado José Barradas Júnior, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, explicou que as investigações iniciaram quando a polícia teve acesso às câmeras de segurança que registraram toda a ação. A vítima levou pauladas, socos e chutes por volta das 4h30, na avenida Vieira Martins, no bairro Chagas Aguiar.

A autoridade informou que Henrique foi preso na casa onde morava na rua Campo do Oriente, bairro Santa Helena, em Coari. As investigações em torno do caso irão prosseguir até que a polícia identifique e prenda os outros suspeitos.

Procedimentos

Henrique foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e, em seguida, encaminhado para Unidade Prisional de Coari.

Veja o momento do crime: