Homem é assassinado com mais de 20 tiros em "matadouro" de Manaus

A perícia foi acionada e retirou fragmentos dos disparos feitos no local | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus - Um homem não identificado foi assassinados com mais de 20 tiros no início da tarde desta segunda (6), no Ramal do Chico Mendes, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. O local é isolado e tem pouca movimentação de pessoas.

Com medo de represálias, testemunhas informaram apenas terem ouvido a chuva de tiros. “Foram, pelo menos, uns 20 disparos no local. Todo mundo ficou assustado porque isso não é comum por aqui, então assusta mesmo”, disse um morador.

A perícia foi acionada e retirou fragmentos dos disparos feitos no local. O homem possui uma tatuagem do lado direito do braço com as descrições “Infinito”, “Pai”, “Mãe” e “Isabel”.

“Esse local é ponto de desova. A área é conhecida como um matadouro”, disse um trabalhador da área.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção e a polícia trabalha com a hipótese de acertos de contas