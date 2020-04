Homem é preso com arma caseira durante perseguição policial em Manaus

O caso foi registrado no 14º DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado, pela polícia foi preso no início da noite desta segunda-feira (6), por volta das 19h, na rua das Angélicas, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Com ele a polícia apreendeu uma arma caseira.

Segundo servidores do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estavam em patrulhamento de rotina quando decidiram abordar um veículo com três ocupantes.

Durante a abordagem, dois deles fugiram e um foi preso com a arma caseira calibre 12 e uma munição.

O suspeito foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.