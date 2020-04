Casal é preso com armas e drogas no Alvorada

O casal foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais militares da Força Tática conseguiram prende, na noite desta segunda-feira (6), um casal que atuava no tráfico de drogas, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Os suspeitos identificado como Diego Alves do Carmo, de 29 anos, e Janaína Babilônia de Souza, 23, foram capturados, por volta das 22h45, em uma casa na avenida Desembargador João Machado.

Segundo a polícia, a residência era usada pelo casal para armazenar e comercializar os entorpecentes. No total, foram apreendidos porções de oxi e cocaína. Além de uma pistola, calibre 22, uma balança de precisão, um celular e dinheiro.

A prisão

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento na avenida quando foram informados que um homem, que pilotava uma moto vermelha, estaria transportando drogas. A equipe fez buscas na região e conseguiu localizar Diego estacionando na frente de uma residência. Ao realizarem a abordagem, os policiais acharam parte da droga com o suspeito. Janaína estava dentro do imóvel e ao ver a abordagem saiu e se apresentou aos policiais como esposa de Diego.

O suspeito foi questionado e informou que dentro da casa existiam mais drogas escondidas. Os PMs fizeram uma desvista no local e encontrar todos os materiais ilícitos.

O casal foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi verificado que Diego já possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos permanecem na unidade policial à disposição da Justiça.