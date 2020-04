Vídeo: mulher faz cenas explicitas em frente à delegacia em Manaus

Manaus- Uma mulher, aparentemente com transtornos mentais e não identificada até o momento, foi repreendida por policiais civis, na manhã desta terça-feira (7), por praticar pole dance nos ferros de hasteamento para bandeiras no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A delegacia fica localizada na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital. No vídeo, a mulher estava apenas com uma peça íntima (calcinha).

“A mulher estava muito alterada, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. Ela tentava dançar e ficava aos gritos. Foi muito cedo, não sei o que houve depois, porque tive que levar um passageiro”, relatou um mototaxista, de 41 anos, que trabalha em frente à delegacia.



De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, a mulher tentou mexer em um dos veículos apreendidos, que está no pátio da unidade policial. Em seguida, ela ficou dançando em frete à delegacia. Os policiais a advertiram novamente e ela saiu do lugar.

Veja o vídeo: