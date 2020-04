Suspeito tenta fugir da PM, bate carro em muro e acaba preso em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite desta segunda-feira (6), um homem de 34 anos suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Com o suspeito os policiais apreenderam uma arma de fabricação caseira, calibre 36, uma munição calibre 36, intacta. Além de porções de cocaína, maconha, oxi, uma balança de precisão e um veículo modelo Gol de placas PHD-2725, sem documentação.

Perseguição

Segundo a polícia, por volta das 23h30, a equipe da Força Tática se deslocava para apresentar uma ocorrência na delegacia, quando se deparou com um veículo modelo Gol, com um indivíduo em atitude suspeita. Em tentativa de abordagem, o suspeito se recusou a parar e empreendeu fuga. Foi feito o acompanhamento e emitidos diversos sinais sonoros, que não foram obedecidos.

Durante a fuga, já na avenida Desembargador João Machado, o condutor colidiu com o veículo no muro de uma residência e logo foi abordado. Durante revista pessoal e buscas no interior do veículo, os policiais apreenderam a arma de fogo e as porções de possivelmente entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria