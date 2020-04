Ladrões invadem supermercado e furtam mais de R$ 180 mil, em Manaus

Os funcionários perceberam o crime somente pela manhã quando foram iniciar o expediente e acionaram a polícia | Foto: Reprodução

Manaus - Criminosos invadiram um supermercado e conseguiram furtar R$ 184 mil do cofre do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (6), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações repassadas à polícia, os funcionários perceberam o crime somente pela manhã quando foram iniciar o expediente e acionaram policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Um gerente do supermercado informou para equipe policial que os criminosos conseguiram entrar no estabelecimento após fazer um buraco no teto, em cima da sala onde ficava o cofre do supermercado. Depois arrombaram o equipamento e conseguiram retirar o dinheiro.

O gerente foi orientado pelos policiais militares a registrar Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia da área. A reportagem entrou em contato com um dos responsáveis pelo estabelecimento, mas não obteve resposta sobre o caso.