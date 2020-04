Mulher compra botija de gás roubada e é presa na Zona Leste de Manaus

Furto aconteceu em uma empresa na avenida Autaz Mirim | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta segunda-feira (6), um homem de 25 anos e uma mulher de 41, suspeitos de furto e receptação no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Com eles os policiais recuperaram duas botijas de gás que tinham sido roubadas de uma empresa.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 22h, durante patrulhamento na zona leste, a guarnição foi acionada por transeuntes que informaram ter visto um homem furtando duas botijas de gás de uma empresa localizada na avenida Autaz Mirim, nas proximidades do Banco do Brasil. A equipe se dirigiu ao local indicado e conseguiu abordar o suspeito, que confessou o furto e disse ter vendido o produto do furto para uma mulher residente no bairro Jorge Teixeira 2.

Em ato contínuo o suspeito indicou aos policiais o endereço da receptadora e, no local, constataram que a mulher de fato havia comprado as botijas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria