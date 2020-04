Velha conhecida da polícia: 'Diva do Chapolin' é presa em Manaus

Edivaneide de Abreu Silva se entregou no prédio da Derfv nesta terça-feira (7) | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Edivaneide de Abreu Silva, a "Diva do Chapolin", se entregou na manhã desta terça-feira (7), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Ela é apontada como integrante de uma organização criminosa especializada em roubos, furtos e desmanche de veículos na capital.

O delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, explicou que Edivaneide é conhecida da polícia e já foi presa várias vezes. Ela tinha como função impedir o travamento de portas de veículos com um dispositivo eletrônico, conhecido como "Chapolin". As vítimas geralmente estacionavam em estabelecimentos comerciais na capital.

"Após a vítima deixar o veículo sem perceber que as portas não estavam travadas, o restante do grupo criminoso entrava no carro, fazia uma ligação direta ou confeccionavam outras chaves para ligar o veículo, roubá-lo e depois efetuar o desmanche para revenda", explicou o delegado.

Cícero Túlio informou que em fevereiro deste ano, os outros integrantes do grupo criminoso foram presos durante a operação "Cova Rasa", deflagrada em um cemitério de desmanches de veículos na rodovia federal BR-174 - que era de propriedade de Edivaneide.

"Com a prisão dela encerramos o caso com cinco prisões e agora vamos concluir o Inquérito Policial (IP) e remeter à Justiça", destacou o titular da Derfv.

Edivaneide foi indiciada por roubo majorado, furto qualificado, associação criminosa e receptação qualificada. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfv, ela ficará à disposição da Justiça.