Condenado por roubo ocorrido em 2009 é preso na Zona Norte de Manaus

Manaus - Rosinaldo Oliveira Lima, de 35 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h30, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória por roubo cometido no ano de 2009 naquela mesma zona da cidade.

Conforme o delegado Jander Mafra, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu no dia 5 de agosto de 2009, no bairro Cidade Nova, naquela mesma zona, quando Rosinaldo, que estava em uma motocicleta, abordou uma mulher e anunciou um assalto. Ele subtraiu aparelho celular e pertences pessoais da vítima.

A autoridade explicou que imediatamente a vítima foi até à delegacia formalizar a ocorrência e instantes depois Rosinaldo entrou no local, após ter sido detido pela Polícia Militar, com uma motocicleta de placa adulterada.

"A vítima reconheceu Rosinaldo como autor dos crimes e imediatamente ele foi flagranteado pelo roubo e pela adulteração veicular. Ele ficou preso por alguns dias e acabou recebendo alvará de soltura. Em dezembro de 2019, ele foi condenado a cinco anos, quatro meses e treze dias de prisão. Com isso, ele passou a ser considerado foragido da Justiça", explicou Mafra.

O delegado informou que Rosinaldo foi preso na casa onde morava, no bairro Colônia Terra Nova, também na Zona Norte, e agora passará por audiência de custódia via videoconferência no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

| Autor: Divulgação/Polícia Civil