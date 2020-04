Dupla é presa por furtar celulares de empresa e vender na internet

O caso foi investigado pela Derfd | Foto: Suyanne Lima

Manaus – O venezuelano Axel Andres Hug Rivas, de 30 anos, e Robson Ferreira de Souza, de 41 anos, foram presos nesta terça-feira (7), na rua do Areal, na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Eles são apontados como autor de furto e receptador, respectivamente, de nove aparelhos celulares de uma empresa terceirizada que presta serviços para uma concessionária de água na capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Axel era funcionário da empresa terceirizada localizada no conjunto Parque das Laranjeiras na Zona Centro-Sul de Manaus, furtou nove aparelhos celulares do local no final do mês de març. Depois do crime, ele sumiu.

“Os aparelhos celulares eram utilizados por trabalhadores dessa empresa para fotografar, fiscalizar e comprovar a finalização dos serviços executados, sendo que a ausência deles causou atrasos a obras de nove equipes. Conseguimos detectar que Axel estava repassando os eletrônicos para Robson, um receptador conhecido pela nossa equipe que estava revendendo os objetos pela internet. Solicitamos à Justiça o mandado de prisão para a dupla”, explicou Goes.

A equipe da Derfd conseguiu localizar Robson nesta terça-feira (7) e por meio dele chegou até Axel. Cinco aparelhos celulares foram recuperados e as pessoas que haviam comprado prestarão depoimentos para a polícia. Robson já respondia por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

“Quem compra um aparelho celular proveniente de crimes pode ter problema. Além de perder dinheiro, ainda corre o risco de responder pelo crime receptação. Não comprem produtos de origem duvidosa e tenham muito cuidado”, frisou o delegado Aldeney Goes.

Procedimentos

Axel e Robson foram presos e conduzido ao prédio da Derfd, onde foram indiciados por furto qualificado e receptação. Eles deverão passar por audiência de custódia via videoconferência e irão ficar à disposição da Justiça.