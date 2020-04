Trio é preso com mais de 2 mil trouxinhas de drogas em Manaus

Material apreendido com o trio | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (8) enquanto transportavam 2.140 trouxinhas de drogas dentro de um carro. O trio foi capturado na rua Louro Aritu, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos foram identificados como Luiz Felipe Dantas Florêncio, de 25 anos, Mateus Nunes dos Santos e Raniel Cristian Ferreira de Lima, ambos de 19 anos. Eles estavam em um veículo, modelo Voyage, de cor cinza, quando foram abordados pela equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No momento que a viatura se aproximou um quarto suspeito saiu correndo de dentro do carro. Os polícias fizeram a abordagem e interceptaram o trio.

Os suspeitos foram levados para o 6ºDIP | Foto: Divulgação

Durante a revista dentro do automóvel, a polícia encontrou uma sacola com 2.072 trouxinhas de entorpecentes. Ao revistar os suspeitos, os policiais encontraram mais 30 porções de drogas no bolso de Mateus e 38 trouxinhas com Raniel, totalizando 2.140 unidades de entorpecentes.

Também foram apreendidos com o trio três celulares e uma quantia de R$ 17, em espécie. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas legais.