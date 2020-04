Após roubar idoso, foragido da Justiça é preso no bairro Centro

O caso foi apresentado no 1° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - O foragido da Justiça Rodrigo da Silva, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), em cumprimento a dois mandados de prisão, após ser denunciado por ter cometido roubo com apoio de um trio. A vítima do último crime, conforme a polícia, é um idoso que passava pela avenida Floriano Peixoto, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Conforme a equipe da Ciclopatrulha, da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados por um pedestre informando que o quarteto havia cometido o crime.

Após receberem as características dos suspeitos, a polícia localizou Rodrigo e dois comparsas apenas com uma quantia em dinheiro, sem o aparelho celular que teria sido levado durante o crime.

A vítima já tinha ido embora, mas o trio foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas (Sisp-AM), foi constatado que em nome de Rodrigo havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e homicídio.

Rodrigo está no 1° DIP e deverá passar por audiência de custódia, onde irá ficar à disposição da Justiça.