’Cupu’, assaltante de carros e residências, é preso em Manaus

Momento que o suspeito chega à delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Após 20 dias de investigação, Allan de Souza Pereira, de 20 anos, vulgo “Cupu”, apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carros na capital amazonense, foi preso no bairro Coroado Zona Leste de Manaus. A ação foi deflagrada, na tarde da última terça-feira (7), pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Conforme a Polícia Civil, Allan participou com a quadrilha em roubos de, pelo menos, 10 carros na cidade. Após subtraírem os veículos, o bando assaltava pedestres, estabelecimentos comerciais e residências.

O titular da DERFV, delegado Cícero Túlio, informou que havia solicitado da Justiça a prisão preventiva de Allan, após ele ser reconhecido por cinco vítimas que procuram a delegacia para realizar as denúncias.

“No dia da prisão, o Allan tinha roubado um Onix, no bairro Tarumã, conseguimos recuperar o veículo e devolver para o proprietário. O suspeito tentou fugir, correu por uns becos, pulou muros e cortou uma das pernas em uma barra de ferro. Fizemos a perseguição e conseguimos capturá-lo”, contou o delegado.

Carro roubo pelo criminoso junto com os comparsas | Foto: Daniel Landazuri

Com o Allan, a polícia encontrou um revólver, calibre 38, após ser detido ele informou onde estaria localizado outros dois veículos, ambos HB20, que haviam sido roubados pela quadrilha. Além dos carros, os policias encontraram uma máquina industrial analisadora de emissão de gases combustíveis, o equipamento está avaliado em R$ 100 mil.

“Tudo indica que essa máquina também seja produto de roubo, já que o Allan não tem poder aquisitivo para comprar esse material. Se o proprietário reconhecer equipamento pode resgatar aqui na delegacia”, ressaltou Cícero Túlio.

A quadrilha costumava agir em todas as zonas da capital e abandonava os veículos no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste. Os carros eram usados apenas para cometer outros crimes.

Uma das vítimas, que pediu para ter o nome preservado, contou que foi assaltada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. “No dia do crime eram três homens, o Allan era um deles. O trio me abordou no momento em que estacionei, me colocaram no banco de passageiros e começaram a assaltar casas e alguns comércios, depois me abandaram e levaram os carros e os objetos roubados”, contou a vítima.

Material encontrado com o suspeito | Foto: Daniel Landazuri

Allan foi indiciado duas vezes por roubo majorado e associação criminosa. Ele deve ser encaminhado à audiência de custódia. A equipe da DERFV continua atuando para tentar capturar o restante do bando.

“Já identificamos que um comparsa do Alan está internado no Hospital João Lúcio, porque foi baleado quando praticava outro roubo, o suspeito está sendo acompanhado. Já temos a qualificação dos outros integrantes da quadrilha e vamos intensificar os trabalhos para desarticular todo esse esquema criminoso”, concluiu o titular da DERFV.