Ações policiais apreendem drogas e armas em quatro municípios do AM

Militares apreenderam trouxinhas de entorpecentes, duas armas de fogo, munições e dinheiro | Foto: Reprodução

Manaus - Durante ações nos municípios de Manicoré, Juruá, Autazes e Anamã, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) prendeu sete pessoas entre terça-feira (7) e a madrugada desta quarta-feira (8). As prisões foram decorrentes dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, furto, perturbação do sossego e lesão corporal.

Durante as operações, os militares apreenderam trouxinhas de entorpecentes, duas armas de fogo, munições, dinheiro, matérias para confeccionar papelotes de drogas, além de um veículo.

Em Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus), três pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Com o trio, os policiais apreenderam 43 gramas de substâncias entorpecentes, R$ 161 em espécie, uma espingarda de calibre 20, um aparelho celular, além de uma motocicleta.

Em Juruá (distante 672 quilômetros de Manaus), um homem foi preso depois que tentou agredir o avô, em um flutuante, e saído de casa com um terçado. Ao realizar buscas pela cidade, os policiais militares foram informados de que o homem havia ferido um terceiro e que havia fugido para o porto da cidade, onde foi detido.

*Com informações da Assessoria