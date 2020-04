Dupla é presa ao enganar idosos em cadastro de auxílio emergencial

Os idosos estavam pagando os suspeitos para fazer o cadastro | Foto: Divulgação

Maués - L.B.M.O, de 27 anos, e L.B.S, de 23 anos, foram presos no início da tarde desta quarta-feira (8), por volta de meio-dia, em uma casa na estrada Miri Moraes, no bairro Santa Luzia, em Maués (município distante 276 quilômetros em linha reta da capital). A dupla foi denunciada por aplicar golpes ao convencer idosos aposentados a se cadastrarem para receber o auxílio emergencial do Governo Federal e cobrar valor em dinheiro para fazer o cadastro.



Conforme o tenente Diego Piccolotto, da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi o filho de uma das vítimas que denunciou o caso à polícia. Conforme relatos, vários idosos caíram no golpe e os suspeitos estavam cobrando R$ 10 para cada cadastro.

Ao ser presa, a dupla informou que sabia que os idosos não seriam aprovados no cadastro por serem beneficiários da previdência, mas ainda assim decidiram fazer a ação ilícita.

Os suspeitos foram conduzidos ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde estão à disposição da Justiça.