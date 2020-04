Funcionário é preso por furtar caixa com máscaras de empresa em Manaus

Manaus - Um homem identificado apenas como “Gilberto”, de 44 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h, após ser flagrado furtando uma caixa com duas mil máscaras. A encomenda pertencia a empresa terceirizada onde ele trabalhava no bairro Planalto, na Zona Oeste de Manaus.

O homem foi flagrado por uma testemunha no momento em que deixava uma caixa com máscaras em um terreno baldio nas proximidades de uma padaria, situada na avenida do Futuro, no bairro Planalto. Imediatamente, funcionários acionaram a equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender a ocorrência.

O sargento Miqueias da 17ª Cicom informou que, assim que Gilberto voltou para pegar o material, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a empresa onde trabalhava. No local, a polícia constatou filmagens que mostraram o momento em que o homem saía do local com o material furtado.

Demissão

Maycon Abrantes, que é representante jurídico da empresa, disse que assim que tomaram conhecimento da ação. o homem foi desligado do quadro de funcionários.

A empresa irá averiguar se outros lotes de máscaras que seriam entregues para um órgão municipal foram furtados. Possivelmente, as máscaras cirúrgicas seriam revendidas no mercado negro. O item tem sido"valioso" em tempos de pandemia do coronavírus.

Procedimentos

Ele foi conduzido para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.