Homem é preso com rifle na Zona Norte de Manaus

Manaus – Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite desta quarta-feira (8), no conjunto Cidadão 1, na Zona Norte de Manaus, com um rifle . A ação foi realizada por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) após denúncias anônimas.

Segundo o tenente Thiago Souza da Rocam, as equipes estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia informando as características físicas do suspeito. Durante a ação, ele percebeu a chegada da polícia e tentou correr para dentro de uma casa.

Os policiais militares realizaram o acompanhamento e, durante as buscas, encontraram um rifle. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A arma foi apreendida | Foto: Divulgação