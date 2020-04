Traficantes e clientes presos durante negociação de drogas em Manaus

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro homens foram presos no início da noite desta quarta-feira (8), no momento em que negociavam aproximadamente meio quilo de oxi. As prisões foram feitas pela equipe da Força Tática, em lugares distintos da Zona Leste de Manaus.

A primeira abordagem aconteceu na rua 3 da comunidade Santa Inês. Dois suspeitos, sendo um deles um homem de 31 anos, que já possui três passagens por tráfico de drogas, estavam trafegando em um carro Palio, quando foram interceptados pelos policiais que estavam em patrulhamento de rotina naquela região da cidade.

Durante uma revista no veículo, a equipe da Força Tática encontrou o entorpecente. Os suspeitos foram questionados e informaram que iriam entregar o material para outros dois clientes que estava aguardando na avenida Itauba, no bairro Jorge Teixeira.

Os outros dois homens estavam esperando os fornecedores da droga em um carro, modelo Celta, de cor vermelha, nas proximidades de um motel, quando foram surpreendidos pelos policiais. Com eles foram apreendidos outros materiais ilícitos.

Um dos suspeitos também possui uma extensa ficha criminal, pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

No total, foram encontradas porções de oxi, cocaína e maconha, além de duas balanças de precisão e R$ 375, em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve permanecer à disposição da Justiça.