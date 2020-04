Crueldade: homem corta focinho de cachorro em Novo Aripuanã, no AM

O cão foi maltratado após ter comido um peixe assado | Foto: reprodução

Manaus - Mais uma crueldade foi registrada contra animais no Amazonas. Desta vez, um homem cortou o focinho de um cachorro de rua. O crime aconteceu na última terça-feira (7), na rua Coronel Paes, bairro Tucumã, Zona Sul do município de Novo Aripuanã (a 228 Km de Manaus). O animal foi socorrido por moradores da região.

O homem, após ser preso, alegou que cometeu o crime após o cão ter comido um peixe assado. Ele usou um facão para desfigurar o animal. Sensibilizado com a situação, um morador do município levou o cachorro para casa.

O suspeito foi levado à delegacia do município, prestou esclarecimentos e foi liberado. O homem deve responder por maus-tratos.

Ao saber do crime contra o animal, a deputada estadual Joana Darc (PL) acionou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema). Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no município, o suspeito do crime estava alcoolizado.

"Um criminoso deixou o animal nesse estado porque comeu o peixe que ele estava assando. Estamos acompanhando de perto a parte penal desse caso, mas fica aqui a reflexão, porque ao invés de afastar o animal ou simplesmente dar um pedaço de peixe, faz isso e condena o animal a uma vida toda de sofrimento por conta da lesão no focinho", escreveu em sua rede social.

Joana D'arc explicou que está tentando transferir o animal para a capital e continuar com o tratamento de recuperação. Ela também aguarda a posição da Dema sobre o caso e como o autor do crime vai responder.

Crime

Mais de 320 casos de maus-tratos a animais foram registrados no ano passado, em Manaus, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Em janeiro de 2020, a Dema somou 38 ocorrências de maus-tratos a animais, o que representou ao menos uma denúncia registrada por dia.

Quem comete esses crimes responde a um inquérito policial, com pena que vai de três meses a um ano de detenção, além de multas.

A Dema está localizada em novo endereço: rua 27 de Novembro, nº 26, bairro Compensa, Zona Oeste. Os telefones para contato são o (92) 3239-3840 e o 99962-2340.