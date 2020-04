Dupla furta clínica médica em Manaus e prejuízo é de R$ 10 mil

Manaus - Uma dupla de criminosos, até o momento não identificada, invadiu na madrugada desta quinta-feira (9), por volta das 4h10, uma clínica médica situada na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Os criminosos cortaram a cerca elétrica, furtaram eletrônicos e objetos do lugar e o prejuízo é estimado em R$ 10 mil aos proprietários.

Conforme o proprietário da clínica, que preferiu não se identificar, a ação durou aproximadamente meia hora e ele só soube do fato ao ser avisado apenas pela manhã por um funcionário, que chegou no lugar e visualizou a clínica revirada.

“Eles entraram na clínica pela janela basculante do banheiro e levaram tudo. Quebraram as fiações e câmeras. O prejuízo só não foi pior, pois não acharam a chave da porta. Eles desativaram todos os sistemas de segurança. Infelizmente, a segurança no Amazonas está cada vez pior”, lamentou o empresário.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.