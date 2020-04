Justiça determina que Givancir pague R$ 15 mil a jornalista

Manaus - O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), por meio do juiz Áldrin Henrique de Castro Rodrigues, da 8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, determinou, na última segunda-feira (6), que o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Givancir de Oliveira pague R$ 15 mil de indenização por danos morais cometido contra um jornalista, em 2018, na capital amazonense.

Conforme a sentença, o jornalista declarou para a Justiça que o fato aconteceu no dia 12 de julho de 2018, quando o profissional foi cobrir uma paralisação rodoviária no Terminal de Integração 1, na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

No local, segundo o jornalista, Givancir estava sendo entrevistado por equipes da imprensa local. Na ocasião, o jornalista se aproximou para também gravar o conteúdo. Ao fotografar o sindicalista para ilustrar a matéria, o profissional foi ofendido com palavras de baixo calão vindas de Givancir e empurrado por pessoas que estavam próximas dele.

No dia seguinte, Givancir gravou um vídeo onde disse que estava sendo vítima de extorsão pelo jornalista e que ele teria o abordado pedindo que o valor fosse pago ao portal de notícias, onde o jornalista trabalhava, para limpar a imagem do sindicalista.

O jornalista entrou com uma ação judicial que foi sentenciada na segunda-feira (6), com ordem de pagamento de R$ 15 mil, além de honorários advocatícios do requerido.

Givancir está preso da Delegacia de Iranduba, onde cumpre mandado de prisão temporária por envolvimento em homicídio e tentativa de homicídio.