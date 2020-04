Conhece um desses homens? Eles são suspeitos de roubo em Manaus

Trio é suspeito de roubar a drogaria | Foto: Reprodução/Polícia

Manaus - Uma farmácia, localizada na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, tem sido alvo constante de criminosos. Vários suspeitos estão sendo investigados pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), conforme informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (9).

Conforme relatos de funcionários, os criminosos chegam se passando por clientes, pegam algum produto e no momento do pagamento no caixa anunciam o assalto mostrando arma de fogo ou faca para, então, recolherem dinheiro e produtos.

No dia 24 de março deste ano, um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso com uma arma branca e materiais oriundos do assalto, como preservativos, chocolates e produtos de higiene pessoal.

Suspeitos

Vários suspeitos estão sendo procurados, dentre eles um homem que aparece com roupa de mototaxista. A Polícia Civil trabalha para identificar e prender os suspeitos. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos flagrados nas imagens podem ser repassadas ao 181 ou 190 da polícia.