Suspeitos de roubo são presos com motocicleta adulterada no Crespo

Carlos Alexandre e Moisés Botelho foram presos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Carlos Alexandre Santos de Oliveira, de 18 anos, e Moisés da Silva Botelho, de 21 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (9), por volta das 14h30, na avenida Silves, no bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam em atitude suspeita e com eles a polícia apreendeu uma motocicleta com placa adulterada e uma arma falsa.

Segundo o soldado Josias Gomes da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu a informação de que dois homens, em atitude suspeita, pretendiam assaltar um posto de combustíveis. A equipe foi até a avenida Silves e conseguiu localizar os suspeitos. Foi constatado que a motocicleta estava com a numeração do chassi raspada e a placa adulterada.

Motocicleta adulterada encontrada com os dois suspeitos | Foto: Suyanne Lima

"Prendemos Carlos e Moisés que foram conduzidos ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia. Durante toda a ação, Carlos chorava bastante. Ele sabia que, quando chegássemos na delegacia, iriamos verificar que ele estava com mandado de prisão em aberto. Durante a consulta, nós verificamos a ordem judicial por roubo, além de várias passagens pelo mesmo crime e um caso de estupro", relatou o soldado.

Procedimentos

A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e deverá passar por audiência de custódia via videoconferência. Em razão do mandado de prisão, Carlos deve seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Acompanhe a reportagem feita na delegacia: