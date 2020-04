PC apreende 630 kg de drogas e prende três pessoas no Rio Solimões

Drogas apreendidas durante a operação do Denarc | Foto: Divulgação

Manacapuru - O Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou ação policial que resultou na apreensão de 630 kg de drogas e na apreensão de três pessoas no Rio Solimões, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com a PC-AM, as drogas estavam em compartimentos secretos de uma embarcação vinda do município São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), localizado na região do Alto Solimões.

Embarcação onde as drogas estavam sendo transportadas | Foto: Divulgação

A ação teve apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Receita Federal e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru. Dentre as drogas apreendidas estão cocaína, maconha do tipo skunk e uma droga de cor preta possivelmente cocaína modificada ou heroína.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa às 10h, no prédio da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Confira a reportagem da TV Em Tempo: