PMs prendem suspeitos de tráfico de drogas entre Manaus e Uatumã

Manaus - Dois homens, de 18 e 23 anos, e um adolescente de 16 anos foram detidos na noite da última quinta-feira (9), suspeitos de estarem envolvidos no tráfico de drogas, no bairro da Paz, no município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus). A ação foi feita por policiais militares do 5° Grupamento de Polícia Militar (GPM).

A equipe realizava patrulhamento na rua Euripdes Batista, quando avistou os dois homens e o adolescente em atitude suspeita, saindo de dentro de uma residência. Ao perceberem a presença dos policiais, os três tentaram fugir correndo, sendo alcançados pela equipe.

Na abordagem e revista pessoal foram encontrados com o trio um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, R$ 73 em espécie, 30 papelotes de uma substância entorpecente possivelmente oxi, 17 papelotes de uma substância entorpecente, possivelmente skunk, e um celular. Com o adolescente foi encontrada também uma pochete preta com 12 papelotes de uma substância entorpecente, possivelmente oxi.

Em seguida, os policiais retornaram para a casa de um dos envolvidos, de onde o trio saiu, mas não encontraram mais ninguém no imóvel. Porém, foram encontrados mais entorpecentes, televisão, caixa de som, balança de precisão, materiais para confecção de papelotes de substância entorpecente e uma motocicleta.O trio e todo o material apreendido foram encaminhados ao 44° Delegacia Interativa de Polícia (Dip) para os procedimentos cabíveis ao caso.





*Com informações da assessoria