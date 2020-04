Corpo de homem nu é encontrado com pauladas na cabeça em Manaus

O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o homem tem idade entre 39 e 45 anos | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 2h30, jogado em via pública na rua Pedro de Carvalho, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo do homem estava nu, com sinais de agressões físicas, pauladas na cabeça e possíveis golpes de arma branca. Moradores do local relataram que o homem não residia na área e não comentaram muito sobre o crime, temendo represálias.

O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o homem tem idade entre 39 e 45 anos, 1,40 m de altura, biotipo magro e várias tatuagens pelo corpo, dentre elas, uma mulher na coxa esquerda e uma tatuagem de tridente no peito.

O caso está sendo investigado pela DEHS que busca identificar a autoria do crime. Até a publicação da matéria, nenhum familiar tinha formalizado o Boletim de Ocorrência.