'Bruninho' é executado enquanto brincava de pipa em Manaus

Manaus - Bruno Almeida Silva, 26, mais conhecido como “Bruninho” foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (10), na avenida Barcelos, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. O jovem estava brincando de papagaio (pipa) quando foi surpreendido por alguns homens que estavam dentro de um carro preto, de modelo e placa ainda não identificados.

De acordo com a 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos teriam abaixado o vidro e de lá mesmo disparam mais de oito tiros em direção ao “Bruninho”.

Segundo testemunhas, que quiseram não se identificar, e informações que foram compartilhadas em grupos de WhatsApp, “Bruninho” fazia parte da facção criminosa Família do Norte (FDN). E possivelmente foi executado por integrantes do Comando Vermelho (CV).

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) constam cinco processos no nome do Bruninho, desde de 2009, entre os crimes estão: homicídio qualificado, tráfico de drogas, desacato e homicídio simples.

‘Bruninho’ chegou a ser socorrido por moradores e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele morreu na emergência da unidade de saúde.