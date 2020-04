Briga entre venezuelanos deixa um homem esfaqueado em Manaus

O crime ocorreu na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Três venezuelanos tentaram assassinar um homem na noite desta sexta-feira (10). A vítima que também é da Venezuela foi encurralada pelo trio em frente a uma drogaria. Com facas, o homem foi golpeado até desmaiar. O crime ocorreu na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, Zona Norte de Manaus.



Depois de esfaquear o homem, o trio fugiu acreditando que a vítima havia morrido. Moradores que passavam no local no momento do crime, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem ainda com vida recebeu os primeiros socorros da equipe e foi encaminhado ao pronto-socorro.

A identidade do imigrante não foi revelada, a polícia investiga o caso.