Dupla assalta ônibus da linha 030 e criança faz parte do assalto

Manaus - Durante viagem rotineira do transporte público, ônibus da linha 030 foi assaltado por dois homens e uma criança de aproximadamente 11 anos na noite desta sexta-feira (11). De acordo com testemunhas, os homens anunciaram o assalto após saírem do Terminal de Integração 3. O crime aconteceu na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as vítimas que estavam no ônibus, a criança ajudou os homens no assalto. A criança pulou a catraca e ajudou os homens a recolher os pertences dos passageiros. Armados, os homens levaram a renda do dia e os pertences dos usuários do transporte público.

Após o crime, os homens obrigaram o motorista parar o veículo e fugiram junto com o menor para uma área de mata, que fica por trás de uma escola da rede privada. Depois do susto, motorista, cobradora e passageiros foram para delegacia para efetivar a ocorrência.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).