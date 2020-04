Motorista de aplicativo é agredido e assaltado em Manaus

Manaus – Na madrugada deste sábado (11), o motorista de aplicativo Alcemir da Cunha de Oliveira, 42 anos, foi vítima de assalto e agressão no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais da 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo registro da ocorrência, por volta das 23h o motorista aceitou uma corrida e ao chegar no local foi surpreendido por dois homens, que anunciaram o assalto e o agrediram com uma pancada na cabeça.

Segundo a polícia, o motorista desmaiou dentro do veículo e teve seus pertences roubados. Ele foi encontrado por populares que acionaram a polícia achando que ele estava morto.

A vítima seria levada para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão, mas afirmou ter plano de saúde na rede particular e foi para o hospital privado.