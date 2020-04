Homem é preso por roubo de carro na Zona Centro-Oeste de Manaus

Manaus – Na tarde deste sábado (11), policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prenderam um indivíduo denunciado por roubo de um veículo na rua Oriental, Bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Com o infrator foi também apreendida uma espingarda.

Os policiais militares, em patrulhamento pela Zona Centro-Oeste de Manaus, receberam uma denúncia sinalizando que três indivíduos haviam saído de um veículo e adentrado um beco com uma arma longa.

Com o infrator foi apreendida uma espingarda Calibre 12 | Foto: Divulgação

Diante das informações, a equipe foi até o local, onde localizou o veículo Prisma de placa OAG-9802, com restrição de roubo. Em incursão no beco, os policiais conseguiram deter um dos três indivíduos com as mesmas características da denúncia. Com o infrator foi apreendida uma espingarda Calibre 12.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis, onde foi reconhecido pela vítima do roubo como participe no delito.