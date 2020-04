“Foi pelo Neto e pelo Grande”, diz bilhete junto ao corpo de um homem

O caso aconteceu na rua Adelino Fontoura, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - O autônomo Marcos Plínio Soares da Silva, de 45 anos, foi morto com tiros na cabeça na noite deste sábado (11). O crime chamou atenção pelo recado que foi deixado ao lado do corpo com os dizeres: “X9, arrombado, safado. Essa é pelo Neto e pelo Grande”. O caso aconteceu na rua Adelino Fontoura, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



Conforme informações de moradores, Antônio estava andando na rua, quando foi surpreendido por homens armados. A vítima morreu no local.

Vale ressaltar que o bairro da Compensa tem sido palco da criminalidade. Em busca de domínio do território, as facções Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV) estão em conflitos desde o ano de 2019.

Quem atendeu a ocorrência foram os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).