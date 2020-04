Polícia prende assaltantes em casa na Zona Centro-Oeste de Manaus

Ao chegar no local do crime, a polícia encontrou os três assaltantes já em processo de fuga, mas conseguiu prendê-los | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Militar prendeu em flagrante, no último sábado (11), três assaltantes de uma casa no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Com eles, foram encontrados dois celulares, um notebook, uma motocicleta, um relógio, uma faca e uma sacola com vários medicamentos.

De acordo com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, o Batalhão de Policiamento foi chamado por volta das 19h, com informações de que um assalto estava em andamento em uma casa no bairro Dom Pedro. Ao chegar no local, a polícia encontrou os três já em processo de fuga.

Todos eles foram conduzidos ao 12° Distrito Integrado da Polícia (Dip) para os procedimentos legais cabíveis | Foto: Divulgação

Dois dos assaltantes foram presos em flagrante, de posse de uma faca, enquanto o terceiro conseguiu fugir com a ajuda da motocicleta. Rapidamente os policiais iniciaram a perseguição, que terminou em uma ocupação no bairro Novo Israel, na Zona Norte da capital.

Uma arma de fogo, supostamente utilizada no roubo, não foi localizada com os assaltantes e a polícia acredita que ela tenha sido descartada durante o processo de fuga do terceiro integrante. Todos eles foram conduzidos ao 12° Distrito Integrado da Polícia (Dip) para os procedimentos legais cabíveis.