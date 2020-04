Fim de semana de terror no bairro Compensa é marcado com três mortes

Manaus - Em menos de 24 horas foram registradas três mortes por arma de fogo no bairro Compensa, local conhecido por ser palco de vários crime. Inúmeros assassinatos já ocorreram na região da Zona Oeste da capital amazonense e o principal motivo de acordo com a polícia, é a guerra pelo tráfico entre a Família do Norte, facção do Amazonas, e o Comando Vermelho, facção com base no Rio de Janeiro. O alto índice de morte no local fez com que a região seja conhecida como “área vermelha”.

Não é de hoje que Amazonas bateu um recorde negativo, relacionado a violência. No início do ano de 2020, só no mês de janeiro, foram contabilizadas 117 mortes violentas. O número representa mais do que o mês mais violento de 2019, quando o Estado registrou 97 mortes.

Em abril, quatro mortes já foram contabilizadas no bairro Compensa com as mesmas características: homens, entre 17 e 45 anos, assassinados por armas de fogo. Segundo a polícia, a maneira como são executados indica a motivação por acerto de contas. Tiros precisos na cabeça e nuca, região do abdômen e costas confirmam a teoria.

Registro das mortes

A primeira morte aconteceu no último sábado (4). Dupla em uma motocicleta, de características não identificadas por testemunhas, executaram Marcelo de Castro Cruz, de 37 anos, com pelo menos oito tiros em áreas diferentes no corpo. O caso foi na rua 23 de dezembro.

O segundo caso foi também na noite de sábado (11), quando o autônomo Marcos Plínio Soares da Silva, de 45 anos, foi morto com tiros na cabeça. O crime chamou atenção pelo recado que foi deixado ao lado do corpo com os dizeres: “ X9 , arrombado, safado. Essa é pelo Neto e pelo Grande”. O assassinato aconteceu na rua Adelino Fontoura.

Um adolescente , que estava sob apreensão por medida educativa pelo crime de tráfico de drogas, foi o terceiro a morrer em meio à guerra. P.V.R.S. com vários tiros durante a noite deste sábado (11). Segundo os moradores da região, após ouvir um barulho de rajada como se fosse uma “metralhadora”, o estudante apareceu morto na via. Dessa vez, o crime foi na avenida Padre Agostinho.

A quarta morte registrada, foi no Beco Aueti, antigo beco Santa Maria, local famoso pelos assassinatos. Marcos de Souza Vasconcelos, de 39 anos foi atingindo por tiros na barriga por volta das 21h deste sábado (11).

Uma dupla em veículo de placa e modelo não identificada, surpreendeu o autônomo próximo ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro. Marcos ainda tentou correr, mas foi atingido no abdômen. O homem foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h50.

Posicionamento da polícia

Todos os casos acima citados seguem sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Não se pode afirmar que todas essas mortes estão ligadas ao tráfico de drogas.