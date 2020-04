Homem é assassinado a tiros no bairro Armando Mendes

Manaus – Na tarde deste domingo (12), o jovem Paulo Marcos Viera dos Santos, 27 anos, foi baleado na Rua L, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Moradores ouviram disparos de tiros e acionaram a Polícia.

Os moradores ouviram três disparos e relataram a ocorrência para a 25º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), que se encaminhou para o local. Segundo policiais, ainda não se sabe quantos suspeitos participaram da ação e nem o motivo da morte.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde novas informações poderão surgir sobre o ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Há uma semana, um homem identificado como Amarlison, conhecido como “Loirinho”, também foi morto com quatro tiros no bairro Armando Mendes. Segundo testemunhas, dois homens surpreenderam o homem e começaram a persegui-lo até um beco, onde foi atingido com os tiros na região do abdômen.