Em Manaus, polícia realiza segunda fase da operação 'Fique em Casa'

O trabalho faz parte das ações preventivas do Governo do Amazonas para combate ao novo coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - Todos os órgãos do sistema de segurança pública iniciaram, na manhã desta segunda-feira (13), mais uma etapa da operação "Fique em Casa", na capital amazonense. O objetivo da ação policial é o cumprimento do Decreto Estadual nº 42.101, que suspende o funcionamento de estabelecimentos comerciais, como parte das ações preventivas do Governo do Amazonas para combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Na semana passada, as equipes atuaram na Zona Leste de Manaus . Desta vez, os policiais se concentraram na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e devem atuar em bairros da Zona Centro-Oeste e Oeste da cidade.

"Estamos procurando conscientizar a população de que nesse momento é importante ficar em casa. Só realmente saia as ruas se houver uma necessidade, porque precisamos achatar a curva dessa doença", informou o comandante-geral da Polícia Militar (PM-AM), coronel Ayrton Norte.

Ainda conforme o comandante-geral, o comerciante ou cidadão que resistir as orientações deve sofrer algum tipo de penalidade.

"Infelizmente algumas pessoas continuam teimando e abrindo o estabelecimento que não é de serviço essencial e vamos ter que fechar. E o cidadão que resistir pode ser autuado por desacato, desobediência e até o crimes contra a saúde pública. As pessoas devem aprender a respeitar, tem um decreto em vigor e a legislação é para cumprir. A polícia está atuando para preservar vidas e aplicar a lei", destacou coronel.

O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, explicou que os trabalhos devem ocorrer durante toda essa semana.

"Todo o comitê de gerenciamento dessa crise esteve reunido no final de semana realizando os planejamentos necessários e ao longo dessa semana vamos intensificar todas as ações e esperamos ter o apoio de toda a população", ressaltou o titular da SSP-AM.

