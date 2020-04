PF prende quadrilha com 300kg de carne de caça, armas e munições no AM

A quadrilha atuava às margens do Rio Quixito | Foto: Divulgação

Tabatinga - A Polícia Federal em Tabatinga, em ação conjunta com a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Força Nacional, prendeu 10 integrantes de uma associação criminosa que praticava atividades predatórias no Vale do Javari, terra indígena demarcada e situada entre os municípios de Atalaia do Norte e Guajará. A prisão em flagrante aconteceu no último sábado (11). A média da idade dos suspeitos é de aproximadamente 33 anos.

Conforme a PF, a quadrilha atuava às margens do Rio Quixito (um dos afluentes do Rio Javari), onde havia uma casa que era utilizada pelo grupo criminoso para apoio logístico, e duas embarcações tipo canoão, dentro das quais haviam freezers que acondicionavam a carne decorrente das atividades predatórias.

Foram encontrados cerca de 300 kg de carne fresca, dentre espécies de peixe, de paca, de veado, de jacaré e até mesmo de macaco. Foram encontrados e libertados 3 animais vivos: um macaco preto, uma paca e um tracajá. Houve também a apreensão de quatro espingardas e 70 munições, calibre 16, itens utilizados pelos criminosos na prática das atividades ilícitas.

Crimes Investigados

Diante da situação apresentada foi dada voz de prisão aos homens, e eles foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, onde foi instaurado Inquérito Policial que deve investigar os crimes de caça proibida, pesca proibida, maus-tratos (artigos 29, 34 e 32 da Lei de Crimes Ambientais - Lei Federal 9.605). Além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa.

*Com informações da assessoria