Pelo menos 12 pessoas são presas no interior do AM

Em Envira, Ipixuna, Jutaí, Anamã, Uarini, Iranduba, Maués e Manicoré foram apreendidos diversos entorpecentes | Foto: Reprodução

Amazonas -Durante ações em oito municípios do interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 pessoas, a maioria por tráfico de drogas. Outras prisões foram decorrentes dos crimes de furto, homicídio e violência doméstica. Dois adolescentes foram apreendidos por atos infracionais.

Em Envira, Ipixuna, Jutaí, Anamã, Uarini, Iranduba, Maués e Manicoré foram apreendidos diversos entorpecentes em trouxinhas, papelotes, porções e barrinhas, além de R$ 627 em espécie. Duas armas de fogo e munições foram retiradas de circulação, e foram apreendidos um aparelho celular e uma motocicleta oriundos de roubo.

O município de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus) registrou três ocorrências por tráfico de drogas. Durante as diligências, duas pessoas foram presas, e um adolescente foi apreendido por ato infracional.

Já em Uarini (a 565 quilômetros da capital amazonense), um foragido da Justiça de 28 anos foi preso com uma espingarda de calibre 32 e quatro munições em uma embarcação. A prisão ocorreu durante ação em parceria com a Guarda Municipal para intensificar as fiscalizações e abordagens fluviais. O homem estava foragido pelo crime de homicídio.

No município de Ipixuna (distante 1.367 da capital) durante abordagem a uma embarcação, os passageiros passaram por triagem e foram orientados sobre os riscos de contaminação. Na ocasião, uma mulher de 20 anos foi presa com 53 trouxinhas de entorpecentes.

*Com informações da assessoria