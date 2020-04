Pais são presos por torturar e afogar filha de 3 anos no Amazonas

Especie de tanque utilizado para afogar a criança | Foto: Divulgação

Benjamim Constant (AM) - O casal F.C. DOS S.G de 40 anos e M.A.P de 30 anos foram presos na madrugada desta segunda-feira (13), por volta de meia-noite e meia, após agredir fisicamente e afogar a própria filha, uma criança de 3 anos. O caso aconteceu na casa da família, situada no beco Frei Ludovico, no bairro Coimbra, em Benjamin Constant (município distante 1.121 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme a Polícia Militar, vizinhos do casal acionaram a polícia informando que o pai da criança estava agredindo a vítima e que ela estava sendo afogada dentro de uma geladeira, que era utilizada para armazenar água.

Uma equipe policial foi atender a ocorrência e constatou a veracidade das denúncias. O pai estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e muito alterado. A criança estava chorando devido as agressões. A mãe, ao ser questionada pelos policiais, negou o ato do marido. Ela também aparentava estar alcoolizada.

Após ser constatado a presença de escoriações no braço do outro filho do casal, um adolescente de 12 anos, que confirmou as agressões, o Conselho Tutelar do município foi acionado e as crianças foram conduzidas ao hospital da cidade, onde os médicos constataram que a criança de 3 anos foi afogada e torturada.

Prisão

O casal recebeu voz de prisão pelos atos contra os filhos. O homem resistiu à prisão e teve que ser contido pelos policiais militares antes de ser levado para a delegacia.

Na 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), eles foram autuados em flagrante por lesão corporal e omissão de socorro. O pai também responderá pelo crime de resistência.