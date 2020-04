Em Coari, detento é preso por envolvimento em 'Tribunal do Crime'

Homicídio ocorrido no bairro Duque de Caxias | Foto: Divulgação

Coari - Quatro pessoas foram presas ao longo do último sábado (11), durante uma operação deflagrada em Coari (município distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus), com intuito de investigar homicídios ocorridos nos últimos dias durante a "Guerra do Tráfico". A polícia apreendeu, ainda, arma e botes utilizados por criminosos.

Bote utilizado por traficantes de Coari | Foto: Divulgação

Conforme a polícia, diversos homicídios foram cometidos por traficantes do Campo do Oriente e Padre Mário, locais naquele município. Os integrantes desses grupos atuam em um tipo de "Tribunal do Crime", onde julgam e matam pessoas que estão devendo o tráfico de drogas e rivais, dentre eles criminosos do bairro Duque de Caxias.

Durante a ação policial, um detento do regime semiaberto, conhecido como "Sarney", foi preso por participar dessas execuções. Ele estava respondendo em liberdade por um crime, mas acabou rompendo a tornozeleira eletrônica.

A polícia informou que "Sarney" possuía mandado de prisão preventiva acusado de um homicídio no bairro Duque de Caxias, onde um homem foi morto com 18 tiros. Durante as diligências, três homens foram presos com uma arma caseira no bairro Chagas Aguiar.

Servidores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) destacaram que os homicídios ocorridos na cidade continuam sendo investigados e a polícia está trabalhando para prender os envolvidos nas ações.