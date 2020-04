Policia prende mais de 20 pessoas durante fim de semana

| Foto: Divulgação

Manaus -Durante as ações de patrulhamento ostensivo realizadas neste fim de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuou 24 prisões e apreendeu cinco adolescentes envolvidos em atos infracionais em Manaus. Os casos foram registrados em 18 bairros da capital amazonense.

As prisões estão relacionadas aos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ao todo, foram aprendidas 504 trouxinhas de drogas, cinco armas de fogo foram retiradas das mãos de criminosos e cinco veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados.

No sábado (11), policiais da Força Tática prenderam um homem na casa dele, no bairro Petrópolis, zona sul, por tráfico de entorpecentes. Com ele, foram apreendidos 1kg de cocaína, cem trouxinhas de oxi, além de duas balanças de precisão.

Dois homens foram presos no bairro Lago Azul, zona norte em posse de um revólver calibre 38 com três munições, 628 gramas de entorpecentes e um caderno de anotações das vendas de drogas.

| Foto: Divulgação

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam dois adolescentes, de 13 e 17 anos, após roubo em um ônibus no bairro Japiim. Com a dupla, foram encontradas uma arma branca, uma arma de fabricação caseira, uma munição calibre 12, três celulares e R$ 82,50 em espécie.

Um homem de 27 anos foi preso por violência doméstica na rua Sete de Abril, bairro Zumbi, zona leste. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Veículos

Motocicleta: Pop 101, preta, placa PHR-1F74

Motocicleta: Honda, preta, placa PHJ-2318

Motocicleta: Yamaha, azul, placa OAJ- 5720

Carro: Fiorino, vermelho, placa PHA-6067

Carro: Corsa, vermelho, placa JWV-4220

*Com informações da assessoria