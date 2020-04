Rocam flagra traficante entregando drogas em mala no Amazonas

O material apreendido foi apresentado no 6° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Pedro Fernandes Coutinho Neto, de 22 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 15h, no momento em que iria realizar uma entrega de drogas rua 104 do conjunto Cidadão 6, na Zona Norte de Manaus. Os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) interceptaram a ação e apreenderam cinco quilos de maconha tipo skunk, balança de precisão, prensa de drogas, uma arma de fogo tipo beretta, munições e uma arma falsa.

Conforme o sargento Sicsú da Rocam, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem iria realizar a entrega de entorpecentes. Os policiais foram até o ponto indicado e, ao perceber que estava sendo monitorado pela equipe, Pedro entrou no quintal de uma casa e tentou fugir.

Cerca de 5 kg de maconha do tipo skunk foram apreendidos durante a ação | Foto: César Gomes

"Pedimos autorização da proprietária da casa para entrar no imóvel e, nos fundos do quintal, encontramos uma mala com todo o material. Conseguimos deter o suspeito e dar voz de prisão. Nesse mesmo local, havíamos prendido um homem por tráfico de drogas na semana passada", contou o sargento.

Procedimentos

Pedro foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

