Ladrão é amarrado pela população após agredir vítima em Manaus

O suspeito foi amarrado até a chegada da polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 15h, após roubar uma jovem na rua Nove, do conjunto Vila Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele foi perseguido por moradores da área e amarrado até a chegada da polícia.

Conforme a vítima, o crime aconteceu no momento em que ela saía da casa onde mora. O suspeito ficou disfarçando antes de anunciar o assalto com uma faca de mesa. A jovem acabou ficando sem reação no momento e o homem começou a empurrar a vítima e a agredi-la fisicamente.

Após o ato, o assaltante fugiu levando a bolsa e o aparelho celular da vítima, que gritou pedindo ajuda. O suspeito foi capturado nas proximidades do Terminal de Integração 4, na Zona Norte, e amarrado por moradores da área até a chegada da polícia. Com ele foram recuperados os pertences levados durante o crime.

Procedimentos

O suspeito foi conduzido ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por roubo.